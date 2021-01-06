عدد جزر الفرسان التابعة للملكة العربية السعودية

تعتبر شواطئ جزيرة فرسان من الأجمل في السعودية، وتشكل جزيرة فرسان والجزر التابعة أرخبيلا من الجزر المتناثرة المتقاربة والتي تقع في الطرف الجنوبي الشرقي للبحر الأحمر، كما يبلغ عدد جزر أرخبيل فرسان نحو سبعين جزيرة، وكثير من هذه الجزر ليست مأهولة بالسكان، وتقع جزر الفرسان على أطراف الساحل الجنوبي الغربي للمملكة العربية السعودية، كما تتميز جزر الفرسان بكونها هادئة ساحرة بما وهبها الله من جمال طبيعي، ومناظر خلابة.

مميزات جزر الفرسان:

جزر فرسان هي أرخبيل جزر تقع في جنوب البحر الأحمر تتبع لمنطقة جازان جنوب غرب المملكة العربية السعودية، حيث تتكون من عدة جزر أهمها جزيرة فرسان والسقيد وقماح ودمسك وزفاف ودوشك وكية وجزيرة سلوية، كما أن فرسان تحتوي على آثار عديدة من أبرزها؛ القلعة العثمانية ومباني غرين ومسجد النجدي ووادي مطر ومنزل الرفاعي وبيت الجرمل والكدمي وقلعة لقمان والعرضي، كما يمتاز سطح جزيرة فرسان وما حولها من الجزر بقلة ارتفاعه عن مستوى سطح البحر، ويتكون السطح بصفة عامة من المرتفعات، كما تحتوي على العديد من الحيوانات ومن أهمها الغزلان، إضافة إلى آلاف الطيور البحرية، مع وجود عدد من الطيور البرية على اختلافها.

عدد جزر الفرسان:

حتى وقت قريب من القرن الماضي، لم تكن المملكة العربية السعودية تتمكن من إحصاء كم الجزر التي تقع في مياهها، وبخاصة في البحر الأحمر والخليج العربي، لذا قررت في مطلع عام 2008 بعمل مسح بحري شامل لعدد الجزر الخاصة بها، وإعادة ترسيم الأطلس الجغرافي الخاص بها، لذا وصل عدد جزر المملكة العربية السعودية كلها نحو 1285 جزيرة، تتوزع بين البحر الأحمر والخليج العربي، فكان نصيب البحر الأحمر منها نحو 1150 جزيرة، ونصيب الخليج العربي نحو 135 جزيرة، وبالنسبة لجزر فرسان التي تقع في مياه البحر الأحمر، فلم يتم الاستقرار على عدد محدد لها حتى الآن، حيث تعددت الأقاويل حول عددها، فمنهم من رجّح بقوله أنها فاقت ال 70 جزيرة، ومنهم من قال نحو 85 جزيرة، والآخرون ادعوا بكونها تصل إلى 150 جزيرة، كما يتميز سطح جزر المملكة العربية السعودية بصفة عامة بالاستواء، والارتفاع النسبي القليل عن مستوى سطح البحر، بخلاف الجزر المصرية مثل جزر تيران وصنافير، التي تتميز بارتفاع ملحوظ عن مستوى سطح البحر.

موقع جزر الفرسان:

البلد: المملكة العربية السعودية

المنطقة: منطقة جازان

المساحة الكلية: نحو 42.1 ميل مربع، أي بما يساوي 109 كم مربع.

عدد السكان: -في إحصاء عام 2010 – بلغ نحو 17,999.

كيفية الوصول إلى جزر فرسان:

الطريقة الوحيدة للانضمام إلى جزيرة فرسان هي ركوب قارب لمدة ساعة أو ساعتين، عن طريق البحر، تعد جور فرسان من الجزر الأسطورية، حيث تذكرنا بمصوع في إريتريا، وذلك بفضل العمارة العثمانية للمنازل القديمة التي تقع على الجزر، نعم تلك المنازل لم تعد مأهولة بالسكان في وقتنا الحالي، لكنها تعد كنزا حقيقياً ومزارا للعديد من السياح.

كما تعد محمية جزر فرسان غنية بشكل خاص بحياة الطيور البحرية، وذلك بفضل خلوها من السكان، عملت الحور على مناطق جذب وحماية للعديد من الطيور والحيوانات النادرة على اختلافها، فهي تحمي عدد هائل من الغزلان النادرة على أراضي المملكة، وأصنافا بحرية نادرة ومميزة أيضاً، فهي يتواجد بمياهها العديد من الشعاب المرجانية الساحرة، والأسماك البحرية الخلابة والنادرة، إضافة إلى لون مياه البحر الأحمر الصافية، وكم الطيور النادرة التي قلما تجدها طيلة حياتك، تتواجد هناك على سطح تلك الجزر، يتمكن الزوار والسياح من زيارتها من وقت لآخر للاستمتاع بما تحتويه تلك الجزر الساحرة.