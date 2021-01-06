شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وإنذار 29 مركزًا للحلاقة بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية، 60 زيارة تفتيشية على صالونات الحلاقة الرجالية بمحافظة الجبيل، أسفرت عن 26 إنذارا، وإغلاق 3 محلات مخالفة لأنظمة والتعليمات البلدية.

وأوضحت الأمانة أن الزيارات تهدف للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) والنظافة العامة واستخدام الأدوات المعقمة ونظافة المواد المستخدمة والتشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط الصحية التي تضعها البلدية لضمان تقديم خدمة حلاقة متميزة تتوافر فيها كل احتياطات الصحة والسلامة، مؤكدةً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين، كما أرسلت 8 عينات للمختبر للتأكد منها، وذلك حرصاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.