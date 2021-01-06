كمامة ولي عهد السعودية تثير ضجة واسعة على السوشيال ميديا حول مواصفاتها وسعرها

تداول نشطاء السوشيال ميديا صورة كمامة ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان التي كان يرتديها خلال اجتماع القمة الخليجية الـ41 في منطقة العلا، وأثارت ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية ، ولا سيما لجهة نوعها وسعرها والتي أكد النشطاء على أن الكمامة مصنوعة من نوع “آير كوين” وتعرفوا على سعرها ومواصفاتها حسبما ذكرته شبكة “CNN”، وانتشر هاشتاغ على موقع “تويتر” تحت عنوان” #كمامة_ولي_العهد_في_القمة_تلفت_الأنتباه”.

كمامة ولي عهد السعودية

مواصفات كمامة ولي عهد السعودية وسعرها

وذكرت الشبكة الإخبارية مؤكدة ان الكمامة مصنوعة من مواد “نانو فايبر”، من قبل شركة في كوريا الجنوبية ويبلغ سعرها 7.50 دولارا للكمامتين.

ومن مواصفاتها :

خفيفة الوزن حيث يصل وزنها يصل إلى 5 جرامات فقط.

تحتوي على 3 طبقات حماية عالية الجودة لتنقية الهواء.

تحتوي على مُرشح الألياف النانوية لتوفير المزيد من الحماية والتأكد من نقاء الهواء.

سعرها 28 دولار أي ما يعادل 105 ريال سعودي حسب بيان أحد المتاجر الإلكترونية

وأشار المغردون إلى أن كمامة ولي عهد السعودية ، ثلاثية الأبعاد، حيث تمنع استنشاق الغيار الناعم، إضافة لكفاءتها العالية جداً، حيث تحقق كافة مواصفات الأمن والسلامة العامة عند ارتدائها، كما تتمتع بثبات عالي على الوجه، لوزنها الخفيف وغير مزعجة عند الاستخدام كباقي الأنواع الأخرى، وتوفر حماية مثالية من فيروس كورونا.