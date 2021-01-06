شكرا لقرائتكم خبر عن حائل: القبض على شخصين قاما بسرقة مركبتين وقيادتهما إلى خارج المدينة وإشعال النيران فيهما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، قاما بسرقة مركبتين وقيادتهما إلى خارج المدينة وإشعال النيران فيهما لإخفاء معالمهما، وعدم التعرف على من قام بسرقتهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.