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باستثناء الأرملة.. «التأمينات»: إيقاف صرف المعاش للمستحق بمجرد الالتحاق بوظيفة

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الرياض - محمد عبدالله - حددت طرق التعامل إذا كانت قيمة المعاش تزيد على الأجر..

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات، عن إيقاف صرف المعاش للمستحقين في حالة التحاقهم بوظائف، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أنا يصرف لي معاش وريث من الوالد رحمه الله هل إذا أتوظفت وظيفة بتأمينات اجتماعية يتوقف عني معاش الوريث أو لا؟».

ورد الحساب الرسمي للتأمينات عبر موقع «تويتر»: «في حالة التحاق أي من المستحقين عدا الأرملة بعمل يُدِرّ عليه دخلًا يساوي أو يزيد عن نصيبه من المعاش أو العائدة يتم إيقاف صرف نصيبه».

وأضاف: «وإذا كانت قيمة المعاش تزيد على الأجر يدفع لـه من المعاش أو العائدة ما يكمل مبلغ (3000) ريال كحد أقصى».

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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