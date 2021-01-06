باستثناء الأرملة.. «التأمينات»: إيقاف صرف المعاش للمستحق بمجرد الالتحاق بوظيفة

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات، عن إيقاف صرف المعاش للمستحقين في حالة التحاقهم بوظائف، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أنا يصرف لي معاش وريث من الوالد رحمه الله هل إذا أتوظفت وظيفة بتأمينات اجتماعية يتوقف عني معاش الوريث أو لا؟».

ورد الحساب الرسمي للتأمينات عبر موقع «تويتر»: «في حالة التحاق أي من المستحقين عدا الأرملة بعمل يُدِرّ عليه دخلًا يساوي أو يزيد عن نصيبه من المعاش أو العائدة يتم إيقاف صرف نصيبه».

وأضاف: «وإذا كانت قيمة المعاش تزيد على الأجر يدفع لـه من المعاش أو العائدة ما يكمل مبلغ (3000) ريال كحد أقصى».

اقرأ أيضًا:

التأمينات الاجتماعية: 4 فئات من المواطنين يحق لها الاشتراك الاختياري