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الاتحاد الأوروبي يرحب بـ«قمة العلا»: الاتفاق يعزز الاستقرار الإقليمي

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الرياض - محمد عبدالله - بعد التوقيع على المصالحة الخليجية..

رحّب مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باتفاق دول وبالتوقيع على بيان قمة العلا، مشيرًا إلى أنه يعزز الاستقرار الإقليمي.

وأوضح بيان الاتحاد الأوروبي أن المصالحة الخليجية تستعيد وحدة مجلس التعاون بالكامل، مضيفًا: «مستعدون لدعم التكامل الإقليمي داخل مجلس التعاون الخليجي»، وفقًا للعربية.

وأشاد الاتحاد الأوروبي بالوساطة الأمريكية والكويتية في المصالحة الخليجية، مؤكدًا استعداده لتقوية الشراكة مع مجلس التعاون الخليجي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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