أمانة جدة تكشف تصاميم مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر

كشفت أمانة محافظة جدة عن تصاميم مشروع تطوير الواجهة البحرية بشاطئ أبحر الجنوبية, الذي يجري تنفيذ مرحلته الأولى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 229 مليون ريال.

وأوضح نائب الأمين وكيل المشاريع المهندس علي القرني, أن المشروع يعد من مشاريع رؤية المملكة 2030، وضمن مبادرة أنسنة المدن التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة بمحافظة جدة ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية، مضيفًا أن منطقة التطوير تتجاوز 180 ألف متر مربع بمنطقة أبحر الجنوبية وبطول 2.8 كم.

وأكد القرني أن المشروع يتكون من ممشى بحري ومسار للدراجات بإطلالة بحرية وعلى مناطق خضراء ومواقف للسيارات، بالإضافة إلى المباني الاستثمارية والشواطئ الرملية على امتداد كامل المشروع منها ما هو مخصص للسباحة وأخرى خصصت للاستمتاع والجلوس.

كما جرى الاستفادة من المجسمات الحالية كي تتماشى مع تطوير الواجهة البحرية، في حين سيحتوي المشروع على كاميرات للمراقبة تغطي كامل الموقع مرتبطة بغرفة للتحكم.