الحصيني يتوقع أمطارًا متفاوتة على 14 منطقة في الـ24 ساعة القادمة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أن تشهد مناطق عدة بالمملكة أمطار من خفيفة لمتوسطة.

وكتب الحصيني، عبر حسابه بموقع «تويتر»، «اللهم أغثنا»، متوقع خلال 24 ساعة القادمة بإذن الله من اليوم الأربعاء 5/22 حتى صباح الخميس1442/5/23هـ، أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق المملكة.

وأشار الحصيني إلى أن المناطق المتوقع أن تشهد أمطار هي «حائل والقصيم والباحة وعسير وجازان وجنوب مكة والطائف وبين الليث وجازان وشمال الرياض الزلفي شقراء والمجمعة وثادق وحريملاء وجنوب المدينة».

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