«الإرياني»: السعودية حملت على عاتقها مسؤولية قيادة العمل العربي المشترك

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن السعودية حملت على عاتقها مسؤولية قيادة العمل العربي المشترك، وذلك بعد التوقيع على بيان قمة العلا الخليجية.

وقال الإرياني عبر حسابه على موقع «تويتر»: «حملت المملكة العربية السعودية على عاتقها مسؤولية قيادة العمل العربي المشترك، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة وفي مقدمتها الأطماع التوسعية الإيرانية».

وأضاف: «قمة العلا طوت صفحة الخلاف الخليجي، وأكدت هذا الدور الذي يضطلع به الشقيق الأكبر، وجسدت حكمة وحنكة قيادتها».

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