«الجوازات»: يشترط فحص كورونا عند عودة المواطن للمملكة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يشترط فحص فيروس كورونا «pcr» عند عودة المواطنين للمملكة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «بعد أخذ اللقاح فايزر للمواطن الكويتي والمواطن السعودي المقيم في الكويت، إذا دخلوا السعودية عليهم حجر منزلي أم لا؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «يمكن للمواطن السعودي المتواجد خارج المملكة العودة لأرض الوطن عبر المنافذ، ويشترط أن يحمل نتيجة فحص pcr لم يمضي عليه 72 ساعة».

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