السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 857 جولة رقابية على الأسواق التجارية



الدمام 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 857 جولة رقابية، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط 11مخالفة لحالات عدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية.

كما رفعت الأمانة 7612 طنا من النفايات، وأزالت 4688 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9388 كادراً في أعمال النظافة، إضافة إلى غسل وتطهير وتعقيم 731 موقعاً .

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13:45ت م

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