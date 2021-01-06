السعودية اليوم / إنجاز أكثر من 961404 اختبارات عبر " بوابة التدرب الإلكتروني " في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني



الرياض 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واس

أنجزت بوابة التدرب الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أكثر من 961404 اختبارات " عن بعد " ، للتخصصات النظرية في جميع التخصصات بالمؤسسة ، حيث رفع الطاقة الاستيعابية وزيادة عدد الخوادم لتوفير تجربة مستخدم مستقرة وآمنة لاختبار المتدربين و المتدربات ، كما تم تدشين خط ساخن مع الدعم الفني للفرع الرئيس لشركة ( blackboard) في الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ عمليات الدعم لتقديم الدعم الفني للمتدربين والمتدربات المسجلين في مختلف التخصصات حرصاً على تنفيذ جميع الخدمات بالسرعة و الكفاءة المطلوبة ، وكان العمل يتم على مدار الساعة لتقديم كافة الخدمات للمستفيدين من خدمات البوابة.

وسُخرت الجهود لمواجهة الضغط المتوقع على بوابة التدرب الإلكتروني ، حيث بلغ إجمالي خدمات الدعم الفني والمساندة خلال هذا الفصل التدريبي 29209 خدمات دعم و مساندة و تعريف و توعية للمستخدمين لخدمات بوابة التدرب الإلكتروني ، كما تم معالجة حرمان أكثر من 60 ألف طالب مختبر ليتمكنوا من تنفيذ الإختبارات الإلكترونة على منصة التدرب الإلكتروني.

وأثنى معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على الجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة للتدرب الإلكتروني, مؤكداً أن البنية التقنية والتدريب الإلكتروني الذي تعمل عليه المؤسسة منذ سنوات مع وجود مدربين ومدربات متخصصين كان له الدور الكبير بالنجاح في عملية تنفيذ الاختبارات عن بعد بكل سلاسة وجودة .

وأكد معاليه أن جميع الجهود المبذولة تصب في مصلحة المتدربين والمتدربات وتسهم - بإذن الله - في تطوير قدراتهم ، وذلك لتحقيق حرص الحكومة الرشيدة وتطلعاتها في تطوير الكوادر الوطنية وهو أحد ركائز رؤية المملكة 2030 التي تسعى المؤسسة لعكسها على مخرجات التدريب .

// انتهى //

13:24ت م

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