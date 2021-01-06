السعودية اليوم / تسجيل 2118 إصابة جديدة بكورونا في باكستان



إسلام آباد 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2118 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه سجّل 4033 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 448393 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، مشيرًا إلى تسجيل 52 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10461 حالة وفاة.

// انتهى //

13:16ت م

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إسلام آباد 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2118 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 492594 حالة، منها 33740 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه سجّل 4033 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 448393 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، مشيرًا إلى تسجيل 52 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10461 حالة وفاة.// انتهى //13:16ت م0055

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