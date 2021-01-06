السعودية اليوم / مقتل طفلين إثر انفجار قنبلة يدوية في باكستان



إسلام آباد 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واس

قتل طفلان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة إثر انفجار قنبلة يدوية اليوم في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن أطفالاً عثروا على قنبلة يدوية بجانب أحد الطرق على ضواحي مدينة بيشاور، وانفجرت بين أيديهم عندما حاولوا العلب بها ما أدى إلى إصابة خمسة أطفال بجروح متفاوتة، حيث توفي اثنين منهم بعد نقلهم إلى المستشفى.

وأضافت الشرطة أنها فتحت بلاغاً في الحادث لبدء التحقيقات وتعقب أثر العناصر المسؤولة عن تواجد القنبلة في ذلك الموقع.

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13:15ت م

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