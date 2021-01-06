السعودية اليوم / 129888 إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمان



مسقط 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في السلطنة وصل إلى 129888 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1504 حالات وفاة .

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 122456 حالة وبذلك تصل نسبة الشفاء إلى 94.3 % ، مشيرة إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 8 حالات ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 67 حالة والمنومين في العناية المركزة 26 حالة.

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13:14ت م

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