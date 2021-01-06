السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة حائل يستقبل مدير جوزات المنطقة



حائل 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب ‏أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، مدير جوازات المنطقة العميد نافع الحربي بمناسبة تعيينه.

‏ ونوه سموه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتسهيل إجراءاتهم بمتابعة سمو وزير الداخلية، مؤكداً حرص سمو أمير المنطقة على مضاعفة ‏الجهود لرفع مستوى الأداء لخدمة المواطن والمقيم بأفضل صورة.

من جهته أعرب العميد الحربي عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه للدعم المستمر لمنسوبي جوازات المنطقة، مؤكداً حرصه على كل ما يعود على تطور الخدمات وتميزها.

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13:06ت م

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