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طرق تجنب الإصابة بجفاف الجلد  

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

طرق تجنب الإصابة بجفاف الجلد  

يحدث نتيجة التعرض لعدة عوامل بيئية

متابعات الخليج 365 - واس

ينتشر جفاف الجلد في المناطق ذات الأجواء الباردة والجافة خاصة في المناطق الصحراوية خلال فصل الشتاء، ويحدث نتيجة التعرض جزئياً أوكلياً لعدة عوامل بيئية ، منها التعرض للطقس الحار أو البارد مع مستويات رطوبة منخفضة أو الاستحمام المفرط.

ونصحت وزارة الصحة عبر إنفوجرافيك تعريفي نشرته في حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية ” عش بصحة ” ، أهمية شرب الماء عند الشعور بأية أعراض وتناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الفواكه والخضروات مع الحفاظ على شرب كميات كافية من الماء ، لافتةً إلى أن الماء يتميز بأنه بلا سكريات وسعرات حرارية .

وتأتي ذلك تواصلاً لجهود وزارة الصحة التوعوية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع والحث على اتباع أنماط صحية سليمة .

 

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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