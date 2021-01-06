دول الخليج تشيد بإنجازات مركز الملك سلمان الإغاثي وجهود مشروع مسام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلط مركز الملك سلمان للإغاثة الضوء على إشادة المجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي بالإنجازات التي حققها من خلال فروعه الميدانية في المحافظات اليمنية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل المحافظات اليمنية.

كما نوه المجلس الأعلى للتعاون الخليجي في البيان الختامي أمس الثلاثاء عقب القمة التي استضافتها العلا، بجهود مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن منذ تدشينه من نزع أكثر من 200 ألف لغم وذخيرة غير مفجرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي بشكل عشوائي في المحافظات اليمنية.