الاتحاد الأوروبي: المصالحة الخليجية تستعيد وحدة مجلس التعاون بالكامل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد الاتحاد الأوروبي، بجهود الوساطة الكويتية من أجل المصالحة الناجحة بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي أسفرت أمس عن فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة ودولة قطر.

وأصدر ممثل الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، الأربعاء، بيانًا عن القمة الخليجية التي استضافتها المملكة الـ 41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي أمس الثلاثاء في مدينة العلا.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي توصل أعضاء مجلس التعاون الخليجي إلى اتفاق حول التطبيع الكامل للعلاقات فيما بينهم في قمة دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا أمس الثلاثاء، وسبقه يوم الاثنين قرار السعودية إعادة فتح حدودها مع قطر.

ورحب الاتحاد الأوروبي بهذه التطورات المهمة لأنها ستعزز بشكل كبير الاستقرار الإقليمي وتستعيد وحدة مجلس التعاون الخليجي وتعاونه بالكامل، مشيدًا في هذا الصدد بدور الوساطة الذي لعبته الكويت طوال الوقت وكذلك الولايات المتحدة.

