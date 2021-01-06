- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو… إنجاز 48% من مشروع تطوير طريق الطائف في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06
كما نشرت الأمانة مقطع فيديو لأعمال تطوير طريق الطائف.
فيديو… إنجاز 48% من مشروع تطوير طريق الطائف في الرياض
بهدف رفع كفاءة الطرق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أنجزت أمانة منطقة الرياض ٤٨% من مشروع تطوير طريق الطائف في حي ظهرة لبن بطول ١٦ كيلومتراً.
وقال أمانة الرياض عبر حسابها بموقع تويتر، إن هذا يأتي رفعًا لكفاءة الطرق وتحسينًا للمشهد الحضري.
كما نشرت الأمانة مقطع فيديو لأعمال تطوير طريق الطائف.