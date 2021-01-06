الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

فيديو… إنجاز 48% من مشروع تطوير طريق الطائف في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنجزت أمانة منطقة الرياض ٤٨% من مشروع تطوير طريق الطائف في حي ظهرة لبن بطول ١٦ كيلومتراً.

وقال أمانة الرياض عبر حسابها بموقع تويتر، إن هذا يأتي رفعًا لكفاءة الطرق وتحسينًا للمشهد الحضري.

كما نشرت الأمانة مقطع فيديو لأعمال تطوير طريق الطائف.

