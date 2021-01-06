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فيديو… إنجاز 48% من مشروع تطوير طريق الطائف في الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

فيديو… إنجاز 48% من مشروع تطوير طريق الطائف في الرياض

بهدف رفع كفاءة الطرق

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنجزت أمانة منطقة الرياض ٤٨% من مشروع تطوير طريق الطائف في حي ظهرة لبن بطول ١٦ كيلومتراً.

وقال أمانة الرياض عبر حسابها بموقع تويتر، إن هذا يأتي رفعًا لكفاءة الطرق وتحسينًا للمشهد الحضري.

كما نشرت الأمانة مقطع فيديو لأعمال تطوير طريق الطائف.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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