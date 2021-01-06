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دواء متداول يقمع كورونا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

دواء متداول يقمع كورونا

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشف مجموعة من العلماء الألمان والسويديين أن أدوية الفلوفاستاتين التي تستخدم لعلاج فرط كوليسترول الدم، لها تأثير قمعي على .

وفي الدراسة التي تم نشرها على موقع MEDRXIV، قال العلماء إن فلوفاستاتين يؤثر على الخلايا المصابة عن طريق قمع تحولها وتكرار SARS-COV-2.

وأكدت الدراسة، أنه كانت لدى مرضى كوفيد-19، الذين تلقوا العلاج بالأدوية التي تنتمي إلى مجموعة الستاتين أو مثبطات إنزيم HMG-COA نتائج شفاء سريرية أفضل.

وبحسب العلماء، تشير نتائج الدراسة إلى أن فلوفاستاتين لا يشكل خطراً إضافياً على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وقد يكون له تأثير إيجابي معتدل على سريان المرض.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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