الإرياني: قمة العلا جسدت حكمة وحنكة القيادة السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة في اليمن، معمر الإرياني، أن المملكة حملت على عاتقها مسؤولية قيادة العمل العربي المشترك، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة وفي مقدمتها الأطماع التوسعية الإيرانية.

وقال الإرياني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إن قمة العلا طوت صفحة الخلاف الخليجي وأكدت هذا الدور الذي يضطلع به الشقيق الأكبر، وجسدت حكمة وحنكة قيادتها.

ورأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم أمس الثلاثاء أعمال القمة الخليجية نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث أكد في كلمته على أن سياسة المملكة كانت ولا تزال تعتبر أن الحفاظ على مجلس التعاون الخليجي قوياً وموحداً من أهم الأولويات.

وقال ولي العهد “: نحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، وخاصة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ الباليستية ومشاريعه التخريبية الهدامة التي يتبناها ووكلاؤه من أنشطة إرهابية وطائفية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يضعنا أمام مسؤولية دعوة المجتمع الدولي للعمل بشكل جدي لوقف تلك البرامج والمشاريع المهددة للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأكد ولي العهد أن سياسة المملكة الثابتة والمستمرة، وخططها المستقبلية ورؤيتها التنموية الطموحة (رؤية 2030) تضع في مقدمة أولوياتها مجلس تعاون خليجي موحد وقوي، إضافة إلى تعزيز التعاون العربي والإسلامي بما يخدم أمن واستقرار وازدهار دولنا والمنطقة.

