تركي آل الشيخ ينشر صورة لـ محمد بن سلمان : شبيه جده

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر رئيس هيئة الترفيه المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ صورة تؤكد التشابه بين الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وعلق تركي آل الشيخ على الصورة التي نشرها على حسابه بموقع تويتر، بالقول: شبيه جده.. ومن ما يعرف جده.. معزي.. اللي وحد بلد مساحتها نص أوروبا.. ورجع حكم أجداده.. آخر الفرسان في القرن الـ ٢٠.. حقيقة تاريخية ومهما تكلمنا عن الأسطورة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه لن نوفيه حقه.. لكن جزاه الله عنا خير الجزاء.

كما نشر قصيدة وصفها بأنها من أقرب النصوص التي كتبها إلى قلبه، وقال عنها: إنها في القائد الملهم صاحب الفضل الشخصي علي أنا”.

وتابع عن الأمير محمد بن سلمان: “لن أوفيك حقك”.



