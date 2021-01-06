هل يستطيع مايك بنس إلغاء الانتخابات الأمريكية ؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-06

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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يبذل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، جهودًا دؤوبة لتغيير نتيجة الانتخابات الأمريكية ومن أبرزها رفع الدعاوى القضائية لكن حتى الآن فإن شيئًا لم يتغير، لذلك اتجه إلى فكرة جامحة وهي أن يطلب من نائب الرئيس مايك بنس تغيير نتيجة الانتخابات من أجله.

وعلى الرغم من أن نظرة بنس الهادئة والموافقة على رئيسه توحي بنوع من الولاء الأعمى لترامب، إلا أنه لن يستطيع أن يلبي له هذا الطلب.

وكان قد قال ترامب في اجتماع حاشد في جورجيا مساء الاثنين: آمل أن يأتي نائب رئيسنا العظيم الرجل الرائع بنجاح ساحق، وهذا التصريح يستند على أن نائب الرئيس لديه السلطة لرفض الناخبين المختارين، حتى بعد أن رفضت المحاكم الطعن، وإسقاطه من قبل الهيئة الانتخابية.

ماذا يقول القانون؟

اليوم، السادس من يناير في الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي الأمريكي (التاسعة مساءً بتوقيت السعودية) سيقوم الكونغرس بعقد جلسة مشتركة لفرز الأصوات الانتخابية لقبول الأصوات التي أدلت بها الهيئة الانتخابية في ديسمبر.

وبموجب القانون الصادر عام 1887، سيرأس مايك بنس الاجتماع بصفته رئيسًا لمجلس الشيوخ، وتتمثل وظيفته في دعوة مجموعة صغيرة من المشرعين الذين سيقرأون الأصوات الانتخابية التي أرسلها الناخبون في جميع الولايات الخمسين وواشنطن العاصمة.

ويبدو أن ترامب يقول إنه خلال هذا الحفل يمكن لبنس أن يرفض من جانب واحد الأصوات الانتخابية للدولة، لكن في الواقع لا يمكن أن يتم الأمر من قِبل جانب واحد حيث يجب أن يكون هناك عضو من الكونغرس وعضو من مجلس الشيوخ معًا، للاعتراض على الأصوات الانتخابية، ويجب أن يكون ذلك كتابيًا.

أي اعتراضات، ويمكن أن يكون هناك ما يصل إلى ستة اعتراضات، تؤدي إلى توقف مؤقت في الإجراءات بينما ينظر كل من مجلسي النواب والشيوخ فيها والتصويت عليها، ويمكن أن يترأس بنس مجلس الشيوخ خلال تلك الجلسة، لكنه لا يستطيع التصويت على أي شيء.

وإذا حاول بنس بطريقة ما أن يصبح شريرًا، فيجب أن يكون مجلسا النواب والشيوخ قادرين على إلغاء كل ما يفعله بالتصويت لاستئناف حكم الرئيس، كما قال البرلماني السابق في مجلس الشيوخ، آلان فرومين، لـ CNN.

وأضاف فرومين أنه سيتعين على بنس الحصول على أغلبية الأصوات التي تدعم موقفه حتى يسود حكمه، وهو سيناريو غير محتمل في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ولا في مجلس الشيوخ.

من أين أتت هذه الفكرة؟

الوصول إلى هذه النقطة ليس غربًا حيث يواصل ترامب بذل ما في وسعه لرفض النتيجة واستخدام كل الحيل القانونية في سبيل ذلك، ويتيح القانون الأمريكي استخدام هذه الحيل لكن أيضًا يضع نظامًا صارمًا لرفض ما يمكن اعتباره محاولة انقلاب.



