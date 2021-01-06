السعودية | الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية يعترف بإصدار فواتير تخمينية للعملاء

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صرح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس “محمد الموكلي”، بأن هناك حالات تصدر فيها الفواتير بمبالغ تخمينية وتقديرية للعملاء.

وكان الإعلامي عبد الله المديفر عرض مشكلة أحد المشتركين قائلا: ” المشكلة بدأت منذ جماد الأول عام 1441 حيث أصبحت قيمة الفواتير أكثر من 1000 ريال بالرغم أن سكان المنزل 4 أشخاص ثم تسديدها بشكل شهري إلى قبل 3 أشهر”.

وتابع: ” تم قفل عداد المياه نهائيا والتعاقد مع صهريح مياه لتعبئة الخزان كل 18 يوم والكمية كافية جدا ولكن ظلت الفواتير تنزل بمعدل 1800 ريال شهريا ولكن لم يتم دفعها حتى وصلت لأكثر من 6 آلاف”.

ومن جانبه رد الموكلي، بقوله إنه طالما هناك عائق منع قراءة العداد، حصلت قراءة تقديرية وهذا ليس عيبًا -على حد قوله-.

وأضاف الموكلي: ” قبل 4 سنوات كنا نصدر قراءات دون أن نوضح هل هي قراءة فعلية أم تقديرية واليوم نوضح ذلك في جميع الفواتير وذلك من باب الشفافية مع العميل ” .

وأشار إلى أنه في حال حدوث عوائق أثناء قراءة العداد، لا يمكن إيقاف إصدار الفاتورة وعلى هذا الأساس يتم إصدار الفاتورة بالطريقة التقديرية.