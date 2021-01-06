شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع الإنشاء والترميم أولى اهتمامات مدير تعليم الشرقية المكلف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع مدير تعليم الشرقية المكلف الدكتور سامي العتيبي على سير مشاريع الإنشاء والتأهيل والترميم بحضور المساعد للخدمات المساندة سعيد الزهراني.

وكان العتيبي ،خاطب ، القيادات التربوية والتعليمية بالمنطقة تزامناً مع صدور قرار تكليفه مديرا عاما للتعليم ، قائلاً سنواصل معا مسيرة التطوير في المنطقة وسنقف على الاستمرار بتحريك مكامن الابداع والبذل والعطاء لطلابنا وطالباتنا الذين هم فلذات الأكباد، وأضاف ما أنا إلا ضمن فريق عمل تعليم المنطقة الشرقية المتميز الذي يستشرف تطلعات المستقبل والعمل على صناعة الأثر الواضح والإيجابي في المعطى التعليمي والتنموي للمنطقة بتوجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان "حفظهم الله" وكذلك وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ونائبه الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي.

وأكد الدكتور العتيبي، بأننا على شرف مهنة أصيلة ورسالة عظيمة هي رسالة منهاج الأنبياء كونها من أجل النعم واعظمها، حيث أننا على غاية واحدة نتفق عليها في جودة التعليم، وتابع: سنعمل سوياً مع قيادات تعليم المنطقة على تفعيل قيم الأداء والإنجاز وسنشرف بحمل الأمانة لرسالة التعليم السامية وتحقيق رؤية الوطن الطموحة 2030 في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة "حفظها الله"، مثمناً في ذات الوقت الثقة في تكليفه مديرا لتعليم الشرقية سائلا الله تعالى بأن يكون عونا وسندا لقادة التعليم الذين يقدمون جهدا كبيرا داخل الميدان التعليمي.