الاقتصاد الخليجي يتلقى دفعة إيجابية من رأب الصدع السعودي القطري

إن حل الخلاف المستمر منذ ثلاث سنوات بين قطر والسعودية وثلاث دول عربية أخرى سيفيد قطر وشركة الطيران العالمية التابعة لها، وقد تنتشر المزايا في المنطقة بأكملها حيث تتعافى من انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

قطعت المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر في عام 2017 بسبب ما وصفته بدعمها للمتشددين الإسلاميين، وهو اتهام رفضته الدوحة.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب يوم الاثنين إنه تم التوصل إلى انفراجة وإن اتفاقًا يهدف إلى إنهاء الخلاف سيوقع في السعودية يوم الثلاثاء. أعادت الرياض فتح مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية أمام قطر يوم الاثنين.

يجب أن نرى توفيرًا كبيرًا في التكاليف لبعض الشركات القطرية على صعيد الوقود والخدمات اللوجستية. وقال جويس ماثيو، كبير مديري الأبحاث في يونايتد سيكيوريتيز، “مع الإلغاء الكامل للحصار، ستستفيد الخطوط الجوية القطرية بشكل كبير من تكلفة الوقود، مما سيساعدها في تقديم أسعار تنافسية للمسافرين”.

وقالت وكالة التصنيف فيتش إن تطبيع العلاقات بين قطر وجيرانها من شأنه أن يساعد الاقتصاد القطري غير النفطي، مع استئناف روابط السفر في نهاية المطاف إلى زيادة تدفقات السياحة وزيادة الاهتمام من المشترين الإقليميين مما قد يدعم سوق العقارات المتعثر.

ألكسندر بيرجيسي، كبير المحللين في وكالة موديز قال، إن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر على الأرجح “لن تكون حدثًا ناجحًا بشكل قوي إن لم يتمكن المشجعون الإقليميون، خاصة من المملكة العربية السعودية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، من الحضور”.

واضطرت الخطوط الجوية القطرية، التي رفضت التعليق، إلى إعادة توجيه عشرات الرحلات الجوية عبر المجال الجوي الإيراني في أعقاب أزمة 2017، حيث وجدت الدولة الخليجية الصغيرة والغنية نفسها شبه محاصرة بسبب قيود حظر الطيران.

ارتفعت الأسهم القطرية في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، وفي السعودية، قفز سهم شركة الألبان المراعي بنسبة 3.8 بالمئة وسط توقعات بأن فتح التجارة سيعيد تنشيط مبيعاتها إلى قطر.

الفوائد الإقليمية

تمكنت قطر من النجاة من مقاطعة 2017 بفضل ثروتها التي يغذيها الغاز. وقد رتبت طرق شحن جديدة لتعويض إغلاق حدودها مع السعودية، وأودع صندوق الثروة السيادي التابع لها مليارات الدولارات من أموال الدولة في البنوك المحلية لدعمها.

قالت كارين يونج، الباحثة المقيمة في معهد أميركان إنتربرايز إن “أعتقد أن الفائدة العامة تعود على المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي ككل.