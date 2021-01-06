طريقة الاستعلام عن موظف وافد من خلال مكتب العمل

يمكن الاستعلام عن بيانات موظف واحد من خلال الخدمات الإلكترونية التي يوفرها مكتب العمل من خلال موقعه على الإنترنت ويتمكن صاحب العمل من الاستعلام عن كافة البيانات من خلال حسابه على الموقع، ويتم الاستعلام برقم الإقامة أو رقم الحدود أو جواز السفر، حيث تعمل المملكة على توفير الخدمات بصورة إلكترونية سهلة.

الاستعلام عن موظف وافد

لابد من توافر واحد من ثلاث وثائق مع العامل عند دخوله المملكة وهي جواز السفر أو رقم الحدود أو رقم الإقامة ومن خلال هذه الوثائق يمكن الاستعلام بسهولة عن موظف وافد ويمكن اتباع هذه الخطوات:

التوجه إلى موقع مكتب العمل على الإنترنت” وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” الدخول على حساب المستفيد بالاسم وكلمة السر. الانتقال غلى الخدمات الإلكترونية ومنها خدمات الاستعلام. النقر على الاستعلام عن موظف وافد. كتابة البيانات المطلوبة ومنها رقم الحدود أو الإقامة. الضغط على استعلام وانتظار تحميل الصفحة بكافة البيانات الخاصة عن العامل، ومنها الاسم والمهنة وحالة العمل ووقت الوصول وغيرها.

الاستعلام عن وافد متغيب

يمكن الاستعلام عن الوافد المتغيب عندما تم تقديم بلاغ عن غيابه ويتم تقديم البلاغ من خلال منصة أبشر الإلكترونية حيث وفرت وزارة الداخلية السعودية إمكانية التبليغ بصورة إلكترونية ومتابعة الطلب والاستعلام عن حالة المتغيب كما يمكن إلغاء التبليغ في أي وقت، ويمكن الاستعلام عن طريق هذه الخطوات: