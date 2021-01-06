تعرف علي طريقة معرفة رقم حسابك في بنك الراجحي بطريقة سهلة

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يعد بنك الراجحي أحد أقدم و أعرق البنوك المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث تم انشاؤه عام 1957 ميلادية علي يد أبناء الشيخ عبد العزيز الراجحي الأربعة ( صالح /عبد الله / محمد/ سليمان)، و لعل من أكثر ما يميز بنك الراجحي أنه يعتمد في أنشطته البنكية علي قواعد الشريعة الإسلامية في مجالات التداول المالي و الإستثمار و التجارة، و يسعي بنك الراجحي دائماً للوسع في تعاملاته و مجال عمله لكي يقدم أفضل خدمة لعملاءه من كبار رجال الأعمال و المستثمرين ،كما يتواجد عدد ضخم من الفروع التابعة له في مختلف مدن و محافظات المملكة العربية السعودية و عدد من الفروع الدولية كما ف ( الأردن/ الكويت/ ماليزيا) و غيرهم.
الخدمات المقدمة عبر مصرف الراجحي
- خدمات السداد المتنوعة.
- خدمات التجارة عبر الانترنت.
- الخدمات الالكترونيه التابعة لوزارة الداخلية السعودية.
- خدمات آيبان
- خدمات الأمان.
- خدمات الاشعارات الفورية.
- خدمات صناديق الآمانات.
- خدمات السوق الالكترونية.
طريقة معرفة رقم حسابك في بنك الراجحي عن طريق الراجحي مباشر للأفراد
- قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي .
- قم بالضغط على أيقونة المباشر للأفراد.
- سوف يظهر لك صفحة الدخول لخدمات الإنترنت المصرفية المقدمة عبر خدمة الراجحي مباشر للأفراد.
- قم بالضغط على رابط التسجيل الظاهر امامك.
- قم بإدخال رقم بطاقة الصراف الآلي الخاصة بك.
- قم بكتابة الرقم السري لبطاقة الصراف بشكل صحيح في المكان المخصص له.
- قم بإدخال أخر سبعة أرقام لحسابك الجاري في بنك الراجحي.
- قم بالضغط على خدمة جوال الراجحي.
- عند قيامك بتسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بك فسوف تتمكن من استكمال باقي عملية التسجيل
- إذا لم تتمكن من تسجيل رقم الهاتف الذي تم تسجيله سابقاً، فسوف يطلب منك الذهاب إلى أقرب جهاز صراف الراجحي وإضافة رقم الجوال الهاتف المحمول بك.
- بعدها سوف يظهر امامك الاتفاقية الخاصة بالاستفادة من خدمة جوال الراجحي.
- و بعد ذلك سوف يظهر لك على الشاشة رقم الهاتف المحمول الذي قمت بتسجيله.
- سوف يطلب منك القيام باختيار الرقم السري الذي سوف تقوم باستخدامه لاحقاً في كل العمليات الخاصة بك .
- قم بتأكيد صحة رقم الهاتف المحمول الظاهر أمامك على الشاشة و قم بتعيين الرقم السري.
- قم بالضغط على ايقونه إستمرار.
- سوف يتم تأكيد التسجيل و بعدها سوف تصبح قادر على الاستفادة من خدمات جوال الراجحي.
- بعد ذلك سوف يتم الدخول الي الحساب البنكي الخاص بك في بنك الراجحي عن طريق كتابة اسم المستخدم و كلمة المرور.
- سوف تظهر لك صفحة تحتوي على كافة المعلومات الخاصة بحسابك البنكي و يظهر فيها رقم حسابك في بنك الراجحي.
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