تعرف علي طريقة معرفة رقم حسابك في بنك الراجحي بطريقة سهلة

يعد بنك الراجحي أحد أقدم و أعرق البنوك المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث تم انشاؤه عام 1957 ميلادية علي يد أبناء الشيخ عبد العزيز الراجحي الأربعة ( صالح /عبد الله / محمد/ سليمان)، و لعل من أكثر ما يميز بنك الراجحي أنه يعتمد في أنشطته البنكية علي قواعد الشريعة الإسلامية في مجالات التداول المالي و الإستثمار و التجارة، و يسعي بنك الراجحي دائماً للوسع في تعاملاته و مجال عمله لكي يقدم أفضل خدمة لعملاءه من كبار رجال الأعمال و المستثمرين ،كما يتواجد عدد ضخم من الفروع التابعة له في مختلف مدن و محافظات المملكة العربية السعودية و عدد من الفروع الدولية كما ف ( الأردن/ الكويت/ ماليزيا) و غيرهم.

الخدمات المقدمة عبر مصرف الراجحي

خدمات السداد المتنوعة.

خدمات التجارة عبر الانترنت.

الخدمات الالكترونيه التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

خدمات آيبان

خدمات الأمان.

خدمات الاشعارات الفورية.

خدمات صناديق الآمانات.

خدمات السوق الالكترونية.

طريقة معرفة رقم حسابك في بنك الراجحي عن طريق الراجحي مباشر للأفراد

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي .

قم بالضغط على أيقونة المباشر للأفراد.

سوف يظهر لك صفحة الدخول لخدمات الإنترنت المصرفية المقدمة عبر خدمة الراجحي مباشر للأفراد.

قم بالضغط على رابط التسجيل الظاهر امامك.

قم بإدخال رقم بطاقة الصراف الآلي الخاصة بك.

قم بكتابة الرقم السري لبطاقة الصراف بشكل صحيح في المكان المخصص له.

قم بإدخال أخر سبعة أرقام لحسابك الجاري في بنك الراجحي.

قم بالضغط على خدمة جوال الراجحي.

عند قيامك بتسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بك فسوف تتمكن من استكمال باقي عملية التسجيل

إذا لم تتمكن من تسجيل رقم الهاتف الذي تم تسجيله سابقاً، فسوف يطلب منك الذهاب إلى أقرب جهاز صراف الراجحي وإضافة رقم الجوال الهاتف المحمول بك.

بعدها سوف يظهر امامك الاتفاقية الخاصة بالاستفادة من خدمة جوال الراجحي.

و بعد ذلك سوف يظهر لك على الشاشة رقم الهاتف المحمول الذي قمت بتسجيله.

سوف يطلب منك القيام باختيار الرقم السري الذي سوف تقوم باستخدامه لاحقاً في كل العمليات الخاصة بك .

قم بتأكيد صحة رقم الهاتف المحمول الظاهر أمامك على الشاشة و قم بتعيين الرقم السري.

قم بالضغط على ايقونه إستمرار.

سوف يتم تأكيد التسجيل و بعدها سوف تصبح قادر على الاستفادة من خدمات جوال الراجحي.

بعد ذلك سوف يتم الدخول الي الحساب البنكي الخاص بك في بنك الراجحي عن طريق كتابة اسم المستخدم و كلمة المرور.

سوف تظهر لك صفحة تحتوي على كافة المعلومات الخاصة بحسابك البنكي و يظهر فيها رقم حسابك في بنك الراجحي.

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