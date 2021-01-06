مصادر تكشف عن إجراء جديد من «أمانة مكة» لتوصيل الكهرباء للمنازل دون صكوك

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كشفت مصادر مطلعة أن أمانة العاصمة المقدسة تستعد لإطلاق خدمة استقبال طلبات الراغبين في إدخال التيار الكهربائي للمنازل دون صكوك.

وأوضحت المصادر أن الأمانة أكملت بناء نظام خاص باستقبال الطلبات وقامت بتدشينه في البنية الداخلية للموقع الإلكتروني والخاصة بالمطورين تمهيداً لاختباره من قبل الإدارات والجهات ذات العلاقة- وفقاً لـ”عكاظ”-.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم إطلاق الخدمة للمواطنين خلال الأيام القليلة القادمة بعد نجاح تجربته وربطه مع المكاتب الهندسية.

يذكر أن ضوابط إدخال التيار الكهربائي للمنازل دون صكوك ملكية نصت على أن لا تكون المساكن مقامة على أراضٍ مخصصة للخدمات العامة، أو مقامة على أراضٍ مملوكة ملكية خاصة للغير، أو مقامة على أراضٍ حكومية، أو لا يمكن تملكها للمواطنين.

كما اشتملت الضوابط على إعطاء ملاك هذه المساكن مهلة سنة كاملة تبدأ من تاريخ إيصال التيار لتقديم مستندات الملكية، وإلا فسيحق لشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي عنها بعد التنسيق مع اللجنة المختصة التي تضم في عضويتها إمارة المنطقة والأمانة وقطاعات خدمية أخرى.

Source almnatiq

