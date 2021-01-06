كمامة ولي العهد في القمة تلفت الانتباه.. وهذه مكوناتها وسعرها

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أثارت الكمامة التي ارتداها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال القمة الخليجية 41، التي عُقدت في العلا، انتباه متابعي القمة.

وتبين – وفقا لأحد مواقع البيع الإلكترونية – أن الكمامة تُصنع في كوريا الجنوبية، وهي خفيفة الوزن، حيث يصل وزنها إلى 5 جرامات، ويوفر مرشح الألياف النانوية بها، والمكون من 3 طبقات..، حماية وكفاءة عالية في الترشيح والتهوية.

ويمنع التصميم ثلاثي الأبعاد استنشاق الغبار الناعم بكفاءة، وتتميز الكمامة بالثبات العالي عند ارتدائها، أما السعر فيصل إلى 28 دولارا (105 ريالات).

Source akhbaar24.argaam

