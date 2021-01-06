رئيس “المياه الوطنية” يرد على تساؤلات عن احتمالية ارتفاع تعرفة المياه (فيديو)

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رد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، على التساؤلات المتعلقة باحتمالية وجود ارتفاع في سعر تعرفة المياه في المملكة قريباً.

وقال الموكلي إن شركة المياه الوطنية جهة تنفيذية تطبق ما يعتمده المنظم لها، مضيفاً أن المنظم كل عام هو من يقرر رفع التعرفة أو إبقاءها على ما هي عليه، وهذا ما يحدث في الوقت الحالي.

وأوضح في لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن شركة المياه جهة تنفيذية دورها أن تدير تكلفتها وليس أن تقرر رفع أو تقليل التعرفة، مبيناً أن ممثلي الشركة لا يشاركون في الاجتماعات المتعلقة بتعرفة المياه وأسعارها.

وأشار إلى أهمية تحقيق الاستدامة في الخدمة التي لن تتحقق إلا بوجود الاستدامة المالية، وهي تأتي من أمور كثيرة مثل ضبط التكاليف والاستهلاك، ما يساعد في تقليل التكلفة على الشركة والمستهلك، مشدداً على أن تكلفة عدم تقديم الخدمة أكبر بكثير من عدم وجود الخدمة.

Source akhbaar24.argaam

