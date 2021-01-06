سيناتور جمهوري يشيد بـ«قمة العلا».. ويؤكد: إيران الخاسر الأكبر

أشاد السيناتو الجمهوري ليندسي غراهام، اليوم الأربعاء، بمخرجات قمة العلا والتوافق الخليجي على لَمِّ الشمل.

وأوضح غراهام، على حسابه الموثق بموقع «تويتر» أن إيران هي الخاسر الأكبر من التوافق الخليجي.

وهنأ غراهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه، بقيادة مستشاره جاريد كوشنر، بنتائج القمة الخليجية وإنهاء الخلافات، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستتمكن من محاربة الأفكار الإرهابية.

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