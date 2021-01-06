السعودية اليوم / أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات عيادات مركز الغدد الصماء والسكري بجازان



جيزان 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واس

استقبلت عيادات مركز الغدد الصماء والسكري بصحة جازان 61781 مراجعاً وذلك خلال العام الماضي 2020م.

وبينت أن عدد المراجعين في العيادات الخارجية بلغ 15017 مراجع وعدد حالات القدم السكري 2962 حالة وعدد حالات العيون بلغ 2241 حالة, بالإضافة إلى عدد 1245 مراجع لعيادة البصريات.

وأشارت إلى أن عدد الوصفات الطبية التي قام المركز بصرفها بلغ 30233 وصفة طبية وتم كذلك إجراء 5380 فحص مخبري.

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10:21ت م

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