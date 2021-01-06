4 خطوات لإضافة الخدمات عبر منصة «مزايا»

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، طريقة قام صاحب المنشأة بإضافة خدمات عبر منصة "مزايا".

وكتبت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تيتر"، "تعرّف على طريقة إضافة الخدمات لمنشأتك من خلال منصة #مزايا".

إضافة خدمات للمنشأة

وحددت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، آلية وطريقة إضافة الخدمات على منصة "مزايا"، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- القيام بالدخول على منصة مزايا عبر النفاذ الوطني.

- اختار إضافة المزايا والخدمات.

- سيتم مراجعة البيانات والخدمات المقدمة.

- ظهور الخدمات على مزايا.

وأشارت هيئة "منشآت"، إلى أنه يتم التحقق من توافر الشروط والمتطلبات الأساسية والرد على الطلب خلال 15 يومًا عمل من تاريخ إرسال الطلب.

وأوضحت "منشآت"، أن مزايا هي منصة إلكترونية تقدم خدمات ومزايا متنوعة بأسعار منافسة ومدعومة جزئياً أو كلياً، بهدف المساهمة في نمو المنشآت واستقرارها، ودعم نجاح أعمالها، ورفع جودة الخدمات المقدمة لها.

وحصرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، الأهداف المرجوة من منصة مزايا في التالي:

- رفع كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض تكاليف تشغيلها، وتحسين أدائها.

- المساعدة في جعل بيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة جاذبة للكفاءات.

- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

- تسهيل التزام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمتطلبات الجهات التنظيمية.

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