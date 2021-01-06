السعودية اليوم / الهند تسجل 18088 إصابة جديدة و264 وفاة بفيروس كورونا



نيودلهي 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واس

سجلت الهند 18 ألفا و88 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 264 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 150 ألفا و114 شخصا.

// انتهى //

07:38ت م

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نيودلهي 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسسجلت الهند 18 ألفا و88 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و374 ألفا و932 شخصا.وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 264 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 150 ألفا و114 شخصا.// انتهى //07:38ت م0012

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