السعودية اليوم / الصين تسجل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واس

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء أنها سجلت 32 إصابة جديدة بفيروس

وقالت اللجنة في بيان إن تسع إصابات لوافدين من الخارج، مضيفة أنه بذلك وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 87215 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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07:16ت م

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شنغهاي 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء أنها سجلت 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.وقالت اللجنة في بيان إن تسع إصابات لوافدين من الخارج، مضيفة أنه بذلك وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 87215 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //07:16ت م0010

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