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السعودية اليوم / الصين تسجل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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شنغهاي 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واس
ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء أنها سجلت 32 إصابة جديدة بفيروس أمس.
وقالت اللجنة في بيان إن تسع إصابات لوافدين من الخارج، مضيفة أنه بذلك وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 87215 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
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07:16ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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