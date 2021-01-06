السعودية اليوم / المكسيك تسجل 11271 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1065 وفاة



مكسيكو سيتي 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واس

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء إنها سجلت 11271 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وتوضح الوزارة أن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.

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06:06ت م

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مكسيكو سيتي 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسقالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء إنها سجلت 11271 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1065 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و466490 إصابة و128822 وفاة.وتوضح الوزارة أن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.// انتهى //06:06ت م0009

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