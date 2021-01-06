السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 840 إصابة جديدة بفيروس

وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة الكوري تسجيل 20 وفاة إضافية جراء الفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات من المرض 1,027 وفاة.

// انتهى //

06:03ت م

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سيئول 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 65,818 إصابة.وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة الكوري تسجيل 20 وفاة إضافية جراء الفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات من المرض 1,027 وفاة.// انتهى //06:03ت م0008

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