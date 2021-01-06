مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الأربعاء 1442/5/22 هـ الموافق 2021/01/06 م واس

الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

05:55ت م

0230



www.spa.gov.sa/2175455 الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس05:55ت م0230

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