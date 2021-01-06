انقلاب حافلة تحمل معتمرين مصريين كانوا في طريقهم إلى العاصمة المقدسة

كشف مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج السفير عمرو عباس، عن انقلاب حافلة تابعة لإحدى حملات العمرة، مشيرًا إلى أنها تحمل 16 مواطنًا مصريًّا.

وأكد السفير أن القنصلية العامة المصرية في جدة، تتابع عن كثب حادث انقلاب الحافلة، والتي انقلبت على بعد ٣١٠ كم من مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية وعلى متنها ١٦ مصريًّا كانوا متجهين إلي مكة المكرمة لأداء العمرة، وهو ما نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات، وفقًا لصحيفة المصري اليوم.

وذكر أن القنصلية تواصلت مع السلطات المحلية في المملكة لإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بنقل الجثث إلى مصر، والوقوف على ملابسات الحادث، ومتابعة المصابين لتقديم كل الدعم لهم.

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