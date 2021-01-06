أخبار السعودية اليوم.. نص البيان الختامي لـ«قمة العلا».. ووزير الخارجية: عودة العلاقات الكاملة بين قطر والرباعي العربي

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث رحب مجلس تعاون دول الخليج العربي بالتوقيع على "بيان العلا" الذي يهدف إلى تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون وعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، كما هنأ المجلس الأعلى المملكة العربية السعودية بنجاح قمة مجموعة العشرين لعام 2020م، والتي عقدت افتراضياً برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وإلى التفاصيل:

النص الكامل.. البيان الختامي لـ«قمة العلا».. المقررات وخطط العمل المرتقبة

اختتمت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات قمة اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية، المنعقد في محافظة العلا، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، ومشاركة قادة دول مجلس التعاون.

البيان الختامي لقمة العلا يثمن رؤية خادم الحرمين ويؤكد وحدة المصير

جدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه الختامي لقمته الـ «41»، التأكيد على حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، مثمنًا التقدم في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ لتعزيز العمل الخليجي، وشدد البيان على رغبة الدول الأعضاء في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس. مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.

صورة توثق جولة ولي العهد وأمير قطر في محافظة العلا

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، وأمير قطر تميم بن حمد، اليوم الثلاثاء، بجولة في محافظة العلا، حيث قاد سمو ولي العهد، السيارة وبجانبه الأمير تميم أثناء تفقد المدينة السياحية المميزة.

صور تسجِّل جولة ولي العهد وأمير قطر في المواقع الأثرية بالعلا

اصطحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، أمير قطر تميم بن حمد، بجولة على المواقع الأثرية في العلا، واستمع ولي العهد وأمير قطر، إلى شرح تفصيلي عن المواقع الأثرية التي تزخر بها المدينة التاريخية، وما يميزها من مبانٍ عريقة ومناظر خلابة.

وزير الخارجية: عودة العلاقات الكاملة بين قطر والرباعي العربي

أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عودة العلاقات الكاملة بين الرباعي العربي وقطر، والتوصل إلى تسوية لكل النقاط الخلافية بينهم، قائلًا: سيجعلنا حسن النوايا واثقين بأن الاتفاق سيكون لبنة لتقوية العلاقات.

إصابات كورونا الجديدة بالسعودية.. وزارة الصحة: 3 مناطق في الصدارة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 104 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» و9 حالات وفاة و146 حالة تعاف جديدة ليصل إجمالي عدد حالات التعافي في المملكة 354755 حالة، في المملكة خلال الـ «24» ساعة الماضية.

وزارة الصحة: الإعلان عن توزيع لقاح كورونا بباقي المناطق «لاحقًا»

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن توزيع لقاح كورونا بجميع المناطق في المملكة في وقت لاحق، وردت الوزارة على استفسار أحد المستفيدين من خلال حسابها بـ"تويتر" «نقدّر اهتمامك وحرصك للحصول على لقاح فيروس كورونا ونوضحّ لك بأنه سيتم الإعلان لاحقاً عن البدء بتقديم اللقاح في باقي مناطق المملكة».

مواطنان يطلقان أعيرة نارية بالجوف.. والشرطة تلقي القبض عليهما

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق أعيرة نارية في الهواء أثناء قيادة مجموعة من الأشخاص لمركباتهم في طرق عامة وداخل أحد الأحياء في مخالفة للأنظمة والتعليمات وغير مكترثين بخطورة سلوكهم على أمن وسلامة الآخرين، فقد أسفرت المتابعة الأمنية للجهات المختصة بشرطة محافظة القريات عن تحديد هوية مطلقي النار، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما جميع الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهما للنيابة العامة.

الجوازات السعودية: إتلاف «هوية المقيم» أو تسليمها بعد المغادرة

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن هوية المقيم من مسؤولية صاحب العمل، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «هوية مقيم من مسؤولية صاحب العمل، يتم تسليمها لإدارة الجوازات أو يتم إتلافها بعد مغادرة المقيم».

مركز الأرصاد يعلن «طقس الأربعاء»: 4 مناطق تتأثر بسحب ممطرة

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لطقس غد الأربعاء، سماء غائمة جزئياً يتخللها سحب ممطرة على مرتفعات: «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة»، كما توقع المركز تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق: «حائل، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، الشرقية» والمرتفعات الجنوبية الغربية.

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