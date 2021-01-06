بيان العلا و أبرز النقاط التي تضمنها .. التفاصيل

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رحب المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقيع على “بيان العلا”، الذي يهدف إلى تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول المجلس وعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومن أبرز النقاط التي تضمنها البيان، الذي أعقب القمة الخليجية 41 التي عُقدت في العلا برئاسة المملكة:

1- الصحة:

– أشاد المجلس الأعلى بالتدابير الاحترازية المتخذة تجاه تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في دوله، والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية، مع ضرورة استمرار دعم المنشآت الطبية، لمواجهة التهديدات الصحية المستقبلية، والمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين.

– اعتمد الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، وكلف الجهات المعنية في دول المجلس بتنفيذه بالتعاون والتنسيق مع وزارات الصحة في الدول كجهة مرجعية.

– اعتمد إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، تحت مظلة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

– أكد المجلس أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وتبادل الخبرات في مجال مكافحة جائحة كورونا ومعالجة آثارها الاقتصادية والاجتماعية.

2- التقنية والتعليم:

– تنمية القدرات التقنية في الأجهزة الحكومية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ضماناً لسرعة وكفاءة تنفيذ الخدمات والإجراءات، وتطوير المناهج التعليمية والتجارة الرقمية.

– تعزيز التعاون بين مؤسسات المجلس ومنظمة التعاون الرقمي التي تأسست عام 2020م، بما يحقق مصالح دول المجلس.

3- مكافحة الفساد:

– أشاد المجلس بجهود دوله لتعزيز آليات النزاهة والكفاءة، والحوكمة والشفافية والمساءلة في الأجهزة الحكومية، ومحاربة الفساد، ووجه بتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال في إطار مجلس التعاون وأجهزته والمنظمات الخليجية المتخصصة.

4- ربط المدفوعات بين دول المجلس:

– وافق المجلس على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول المجلس واعتبارها المظلة القانونية لمنظومة المدفوعات والتسوية بينهم، وبارك قيام شركة المدفوعات الخليجية بأعمالها وبدء المرحلة الأولى من تشغيل نظام المدفوعات الخليجي (آفاق) بين مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي السعودي.

5- العمل العسكري والأمني المشترك:

– وافق المجلس على تغيير اسم قيادة “قوات درع الجزيرة المشتركة” إلى “القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون”، مؤكدا على دعم جهود التكامل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس.

6- رفض التدخلات الأجنبية:

– أكد المجلس على مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية من أي جهة كانت، وضرورة الكف عن الأعمال الاستفزازية عبر إذكاء الصراعات والفتن، والتأكيد على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام خصوصية الدول، وأن أمن دول المجلس هو رافد أساسي من روافد الأمن القومي العربي.

Source akhbaar24.argaam

