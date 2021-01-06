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قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان – خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم (الثلاثاء)، في العلا – إنه تم اليوم بحكمة قيادات مجلس التعاون، والأشقاء في جمهورية مصر العربية، طي كامل لنقاط الخلاف.

وأضاف أنه تمت العودة الكاملة للعلاقات الدبلوماسية وجميع ما يخدم العلاقات بين الدول الأعضاء، وأيضا مصر، وسوف يكون ذلك لبنة قوية مهمة لمستقبل المنطقة واستقرارها. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر “الخارجية”: في قمة العلا.. طي كامل لنقاط الخلاف وعودة العلاقات الدبلوماسية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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