تصريح وزير الخارجية حول #القمة_الخليجية و الخلافات و رسالة موجه للعالم أجمع

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‏‎صرح سمو ‎#وزير_الخارجية السعودي مايلي :

اكتسبت قمة اليوم التي رأَسها سمو ولي العهد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، أهمية بالغة، كونها أعلت المصالح العليا لمنظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن القومي العربي .

وهي بذلك ترسل رسالة إلى العالم أجمع، أنه مهما بلغت الخلافات في البيت الواحد إلا أن حكمة أصحاب الجلالة وسمو الفخامة بعد مشيئة الله تعالى، قادرة على تجاوز كل ذلك، والعبور بالمنطقة ودولها وشعوبها إلى بر الأمان.

‏‎آملين أن يكون ما تحقق اليوم بتوقيع بيان العلا صفحة جديدة في سبيل تحقيق أمن واستقرار المنطقة وشعوبها، بعيدًا عن كل المسببات والمنغصات الماضية.

Source spa.sa

