صورة.. ولي العهد يصطحب أمير قطر في جولة بالعلا

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اصطحب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم (الثلاثاء)، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في جولة بالسيارة في أنحاء العلا.

وأظهرت صورة ولي العهد وهو يقود السيارة، وذلك عقب عقد القمة الخليجية 41 بالعلا، التي حضرها قادة دول الخليج العربية. Source akhbaar24.argaam





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