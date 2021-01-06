مسنّو الرعاية الاجتماعية بالرياض يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقّى عدد من مسنّي دار الرعاية الاجتماعية للمسنين التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء اليوم، الجرعة الأولى من لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا في مركز اللقاحات بالعاصمة الرياض.

يأتي ذلك ضمن حملة التطعيم التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستفيديها في الدور الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

الجدير بالذكر أن دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض تضمّ أكثر من 90 مسناً، ومن المتوقع أن يشملهم اللقاح المضاد لكورونا خلال الأيام القادمة والممارسين الصحيين العاملين معهم، بناءً على تصنيفات وزارة الصحة.