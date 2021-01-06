السعودية اليوم / البرازيل تسجل أكثر من 56 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيل 56 ألف و648 إصابة جديدة بفيروس

وبحسب بيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، سبعة ملايين و 810 آلاف و400 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 197 ألفا و732، مما يجعلها ثالث أكبر دول العالم تضررا بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند​​​.

// انتهى //

04:02ت م

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برازيليا 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيل 56 ألف و648 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1171 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وبحسب بيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، سبعة ملايين و 810 آلاف و400 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 197 ألفا و732، مما يجعلها ثالث أكبر دول العالم تضررا بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند​​​.// انتهى //04:02ت م0229

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