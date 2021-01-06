اقتصادي / ملتقى جوف الابتكار يواصل أعماله في يومه الثالث



سكاكا 21 جمادي الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

يواصل ملتقى جوف الابتكار، الذي يقيمه وينظمه تطبيق عصرة، بموافقة من صاحب السمو ‏الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف ، بالتعاون مع مجلس شباب الجوف، أعماله في اليوم الثالث ، حيث استضاف عدد من رواد ورائدات الأعمال للحديث عن تجاربهم الناجحة بعد أن تم التخطيط لها بشكل جيد ومدروس.

واستضاف الملتقى في يومه ما قبل الأخير مرشدة الأعمال وعد المويشير ، والتي تحدثت فيها عن نموذج العرض الاستثماري ، تلا ذلك محاضرة لمدير بنك الاجتماعية محمد بن فهد الشمري بعنوان بناء العقلية الريادية، وتم فتح باب النقاش والحوار مع الحضور وتبادل الأفكار والرؤى .

ثم قام فريق التقييم وبناء على معايير محددة من قبل لجان الملتقى بترشيح 5 مشاريع سيتم عرضها على لجنة التحكيم النهائية والمستثمرين.

وأكد الرئيس التنفيذي لتطبيق عصرة أحمد بن سلمان الشمري التفاعل الكبير بين المشاركين ، مشيداً بالأفكار التي تم طرحها خلال أيام الملتقى، الذي سيختتم أعماله يوم غدٍ الأربعاء بحضور وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان، بإعلان المشاريع الفائزة .

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