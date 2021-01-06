طريقة حساب المواريث عبر موقع وزارة العدل السعودية

تعمل المملكة العربية السعودية على توفير الخدمات المختلفة المتعلقة بالأفراد من خلال منصات إلكترونية تعمل على مدار اليوم في الاستعلام عن الخدمات أو التقديم عليها وتعمل طبقاً لمنظومة متكاملة نحو التحول الرقمي الكامل، ومن هذه المنصات الهامة منصة وزارة العدل التي تقدم العديد من الخدمات ومنها حساب المواريث، سوف نتعرف على طريقة حساب المواريث عبر الموقع الإلكتروني بالخطوات.

طريقة حساب المواريث

حساب المواريث من الأمور الهامة والتي قد تسبب العديد من المشكلات بين الورثة ولذلك وحتى يتم التخفيف عن المحاكم وعن البحث عن من يقوم بمهمة حساب المواريث، تم توفير هذه الخاصية بطريقة إلكترونية من خلال موقع وزارة العدل وعن طريق بعض الخطوات منها:

التوجه إلى موقع وزارة العدل على الإنترنت أو استخدام هذا الرابط المباشر” حساب المواريث” الخدمة متوفرة بطريقة إلكترونية من خلال الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة العدل. يتم الإجابة على مجموعة من الأسئلة وتلقي نتيجة الحساب بالتفصيل. يتم الدخول على الخدمة وعمل التالي: تحديد جنس المتوفي واحتساب قيمة التركة. الإجابة على الأسئلة المتوالية ومنها هل الأب موجود. هل الأم موجودة. هل سبق له الزواج وعدد الزوجات. تتوالى الأسئلة بهذا الشكل حتى يتم الانتهاء والضغط على احسب. سوف تظهر صفحة بها نسب كل وارث ممن تم تحديدهم على قيد الحياة. والقيمة المالية لكل منهم عندما يتم تحديد قيمة التركة.

خدمات وزارة العدل

تقدم وزارة العدل العديد من الخدمات من خلال موقعها على الإنترنت ومنها ما يختص بكتابات العدل، أو المحاكم، ومنها خدمات أخرى متنوعة وبها خدمة حساب المواريث وكل ما يتعلق بالأسر من خدمات الوصاية وغيرها، ويتمكن المواطن والمقيم من الدخول على المنصة والاستعلام عن الخدمات المقدمة بكل سهولة.